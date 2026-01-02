Habertürk
Habertürk
        Iğdır'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Iğdır'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Iğdır'ın Melekli beldesinde park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 13:24 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:24
        Iğdır'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Iğdır'ın Melekli beldesinde park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Beldede yaşayan Haydar Ali Bahçi'nin, evinin bahçesine park ettiği motosikleti gece saatlerinde çalındı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede araştırma yaptı.

        Etraftaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin motosikleti alıp iterek hızlıca bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

