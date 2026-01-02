Iğdır'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Iğdır'ın Melekli beldesinde park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Beldede yaşayan Haydar Ali Bahçi'nin, evinin bahçesine park ettiği motosikleti gece saatlerinde çalındı.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede araştırma yaptı.
Etraftaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin motosikleti alıp iterek hızlıca bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
