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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:15 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:15
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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ocak ayı içinde kentte uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.

        "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 15'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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