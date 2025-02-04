Iğdır'da uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı
Iğdır'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı.
Iğdır'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ocak ayı içinde kentte uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.
"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 15'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
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