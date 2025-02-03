Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş, ilk antrenmanına çıktı

        Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş, takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 23:50 Güncelleme: 03.02.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş, ilk antrenmanına çıktı
        ABONE OL

        Alagöz Holding Iğdır FK’nin yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş, takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Kulübün Ankara İncek'teki tesislerinde takımla ilk antrenmanına çıkan Çavuş, kulübün sosyal medya hesaplarından taraftarlara seslenerek, "Bugün itibarıyla Iğdır FK takımıyla çok güzel bir başlangıca imza attığımızı düşünüyorum. Takımımızı gerçekten çok iyi biliyorum, çok kaliteli bir takımımız var. Bulunduğumuz konumdan en hızlı bir şekilde yukarı çıkmayı hedefliyoruz ki bu oyuncu grubu bunu çok net yapabilecek." ifadelerini kullandı.

        Ligin alt sıralarında olan takımı hızlı şekilde üste çıkaracaklarını belirten Çavuş, şöyle devam etti:

        "Bunu çok net söyleyebilirim, bu oyuncu grubuyla taraftarımız, bizi sevenler, coşkulu ve tempolu bir oyun, oyunun sahanın içerisindeki gerekliliklerini yapabilecek ve çok iyi sahada mücadele gösterebilecek bir takım ortaya çıkaracağız. Zaten takımımız bunu yapmaya çok müsait. Taraftarımızın, bizi sevenlerin, herkesin içi çok rahat olsun. Biz hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde takımımızı buradan çok rahat şekilde yukarı çıkaracağız. Ondan sonra da o gelişimi, saha içerisindeki coşkuyu, enerjiyi herkese hissettireceğiz ve göstereceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem sonrası volkanik panik
        Deprem sonrası volkanik panik
        The Wall Street Journal'dan skandal iddialar
        The Wall Street Journal'dan skandal iddialar
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Transfer ve ayrılık sözleri!
        Transfer ve ayrılık sözleri!
        G.Saray Antep'te hata yapmadı!
        G.Saray Antep'te hata yapmadı!
        Tünel inşa edip kaçak hat döşemişler
        Tünel inşa edip kaçak hat döşemişler
        Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Osimhen yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Osimhen yorumu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        David Beckham İstanbul'da
        David Beckham İstanbul'da
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        NATO Genel Sekreteri: Savaşa hazırlanmalıyız
        NATO Genel Sekreteri: Savaşa hazırlanmalıyız
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi

        Benzer Haberler

        Iğdır FK'de teknik direktörlüğe Çağdaş Çavuş getirildi
        Iğdır FK'de teknik direktörlüğe Çağdaş Çavuş getirildi
        Iğdır FK, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı
        Iğdır FK, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı
        Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanl...
        Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanl...
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Iğdır Kızıldağ'da a...
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Iğdır Kızıldağ'da a...
        Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından mes...
        Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından mes...
        Iğdır'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
        Iğdır'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı