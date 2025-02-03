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        Iğdır FK, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:53 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:53
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        Iğdır FK, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Osman Özköylü ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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