Iğdır FK, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Osman Özköylü ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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