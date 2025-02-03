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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 10:32 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:32
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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
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        Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve ticareti ve silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheliyi takibe aldı.

        Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucuyla 1 ruhsatsız tabanca ve 76 mermi ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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