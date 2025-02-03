Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve ticareti ve silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheliyi takibe aldı.
Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucuyla 1 ruhsatsız tabanca ve 76 mermi ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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