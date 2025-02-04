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        Iğdır'da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

        Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarında, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:45
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        Iğdır'da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
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        Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarında, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

        Tuzluca ilçesine bağlı yüksek rakımlı 5 köyün yolu, bölgede yaşanan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanınca İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

        Kapanan yollar, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yeniden açıldı.

        Ekipler, yollarda olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşı müdahale için hazır bekletiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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