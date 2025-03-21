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        Iğdır'da renk renk süslenen yumurtalar nevruza "renk" katıyor

        Iğdır'da, asırlardır kutlandığı bilinen Nevruz Bayramı'nın olmazsa olmazları arasında yer alan süslü yumurtalar nevruza renk katıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:42
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        Iğdır'da renk renk süslenen yumurtalar nevruza "renk" katıyor
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        Iğdır'da, asırlardır kutlandığı bilinen Nevruz Bayramı'nın olmazsa olmazları arasında yer alan süslü yumurtalar nevruza renk katıyor.

        Her yıl 21 Mart'ta kutlanan nevruz, "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak Türk kültüründe önemli bir yer tutuyor.

        Farklı adet ve geleneklerle kutlanan nevruzun vazgeçilmezlerinden biri ise yumurta boyama geleneği.

        Köylerde kazanlarda soğan kabuğu ile pişirilen ve kırmızımsı bir renk alan yumurtalar, bayram ziyaretine gelen gençlere ve çocuklara hediye ediliyor.

        Nevruz Bayramı'nda sokaklarda çocuklar ve gençler, toplanarak boyanan yumurtaları tokuşturup yarışıyor.

        Melekli beldesinde yaşayan vatandaşlardan Asker Çevik, nevruzun baharın müjdeci olduğunu ifade ederek, "Nevruzun önemli etkinliklerinden biri de çocuk bayramıdır. Bayram günü çocuklar evleri gezerek bayramlaşırlar, büyükler de çocuklara boyadıkları yumurtaları ve '7 levin' dediğimiz çerezleri hediye ederler. " dedi.

        Yahya Varol ise Nevruz Bayramı'nın özellikle çocukların sevinç bayramı olduğunu belirterek, "Bugün de soğan kabuğu ile birlikte pişirdiğimiz ve kızıla boyanan yumurtalardan, meyveden, çerezden bayram günü ellerinde torbalarıyla dolaşan ve bayramlaşan çocuklara hediye ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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