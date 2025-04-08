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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:24 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:24
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Ömer Yasin Gezer

        Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Serkan Asan (Dk. 49 Avramovski), Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Ali Yaşar, Gökcan Kaya (Dk. 75 Cebrail Karayel), Regattin (Dk. 52 Ahmet Engin), Muammer Sarıkaya, Eysseric, Ethemi (Dk. 74 Semih Akyıldız), Bruno (Dk. 72 Thuram)

        Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Okan Erdoğan, Fatih Tultak (Dk. 78 Yusuf Ali Özer), Duhan Aksu, Kubilay Sönmez (Dk. 65 Kerem Şen), Dijlan Aydın, Şeref Özcan (Dk. 65 Krstovski), Loshaj (Dk. 77 Sambissa), Diarra, Emir Kaan Gültekin

        Goller: Dk. 6 Regattin, Dk. 28 Bruno, Dk. 90 Ahmet Engin (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Loshaj (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 41 Ali Yaşar, Dk. Semih Akyıldız (Alagöz Holding Iğdır FK)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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