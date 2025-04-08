Stat:IğdırŞehir
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Ömer Yasin Gezer
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Serkan Asan (Dk. 49 Avramovski), Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Ali Yaşar, Gökcan Kaya (Dk. 75 Cebrail Karayel), Regattin (Dk. 52 Ahmet Engin), Muammer Sarıkaya, Eysseric, Ethemi (Dk. 74 Semih Akyıldız), Bruno (Dk. 72 Thuram)
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Okan Erdoğan, Fatih Tultak (Dk. 78 Yusuf Ali Özer), Duhan Aksu, Kubilay Sönmez (Dk. 65 Kerem Şen), Dijlan Aydın, Şeref Özcan (Dk. 65 Krstovski), Loshaj (Dk. 77 Sambissa), Diarra, Emir Kaan Gültekin
Goller: Dk. 6 Regattin, Dk. 28 Bruno, Dk. 90 Ahmet Engin (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 25 Loshaj (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 41 Ali Yaşar, Dk. Semih Akyıldız (Alagöz Holding Iğdır FK)
IĞDIR
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