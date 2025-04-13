Iğdır FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde, Ankara'daki Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde çalışma gerçekleştirdi.
Futbolcular antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve çift kale maç yaptı.
Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, yarın saat 14.00'da Bandırma 17 Eylül Stadyu'munda oynanacak.
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