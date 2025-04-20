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        Iğdır FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 19:56 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:56
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        Iğdır FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde çalıştı.

        Futbolcular antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.

        Hazırlıklarını tamamlayan Alagöz Holding Iğdır FK, yarın saat 20.00'de Iğdır Şehir Stadyumu'nda Sakaryaspor ile mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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