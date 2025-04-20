Iğdır FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hazırlıklarını tamamlayan Alagöz Holding Iğdır FK, yarın saat 20.00'de Iğdır Şehir Stadyumu'nda Sakaryaspor ile mücadele edecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.