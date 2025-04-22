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        Astronot Atasever, Gökkuşağı Tepeleri'ne hayran kaldı

        HÜSEYİN YILDIZ/SABRİ SARCAN - Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri'ne hayran kalan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, "Önümüzdeki yıllarda Ay yüzeyine, Mars yüzeyine düzenleyeceğimiz misyonlarda kullanacağımız bazı uzay araçlarının testlerini belki bu ortamda gerçekleştirebiliriz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:01
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        Astronot Atasever, Gökkuşağı Tepeleri'ne hayran kaldı
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        HÜSEYİN YILDIZ/SABRİ SARCAN - Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri'ne hayran kalan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, "Önümüzdeki yıllarda Ay yüzeyine, Mars yüzeyine düzenleyeceğimiz misyonlarda kullanacağımız bazı uzay araçlarının testlerini belki bu ortamda gerçekleştirebiliriz." dedi.

        Atasever, geçen hafta sonu öğrencilerle buluşma programı için geldiği Iğdır'da Gökkuşağı Tepeleri'ni gezdi.

        Sarı, kahverengi, beyaz ve boz renkli tepeleri inceleyen Atasever, bölgeye hayran kaldı.

        Astronot Atasever, AA muhabirine, tepelerin muazzam bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

        Bölgeyi gezerken büyülendiğini ifade eden Atasever, şöyle konuştu:

        "Burada beni etkileyen bir diğer şey de belki de barındırdığı bilimsel potansiyelle alakalı olabilir. Biz önümüzdeki yıllarda Ay yüzeyine, Mars yüzeyine düzenleyeceğimiz misyonlarda kullanacağımız bazı uzay araçlarının testlerini belki bu ortamda gerçekleştirebiliriz. Rover sistemlerinin bu tarz krater, dik yamaç ve benzer toprak yapılarında hareket etme yetkinliğini oraya göndermeden önce test etmemiz, bundan emin olmamız çok büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda bir potansiyel barındırıyor olabilir."

        - "Uzay çalışmalarıyla Gökkuşağı Tepeleri'ni birleştirme ihtimalimiz olabilir"

        Tepelerin uzay çalışmalarıyla ilgili kazanımlar sağlayabileceğini anlatan Atasever, şunları kaydetti:

        "Eğitimlerimiz esnasında doğada kalma ve liderlik eğitim sürecinden geçtik. Bu noktada da belki 1 haftalık bir süreçte astronotlar uzaya gitmeden önce gelip burada enteresan bir parkurun içerisinde hem doğada medeniyetten uzak bir noktada hayatta kalmaya yönelik becerilerini geliştirebilirler hem de bu zorlu topografyada yol alarak birbirleriyle olan o güven bağını, iletişimi kuvvetlendirebilirler. Bu anlamda uzay çalışmalarıyla Gökkuşağı Tepeleri'ni de birleştirme ihtimalimiz olabilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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