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        Iğdır'da kurulan GES ile asfalt tesisinin elektrik ihtiyacı karşılanıyor

        Iğdır'da kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayesinde asfalt tesisinin enerji ihtiyacı gideriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:26 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:34
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        Iğdır'da kurulan GES ile asfalt tesisinin elektrik ihtiyacı karşılanıyor
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        Iğdır'da kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayesinde asfalt tesisinin enerji ihtiyacı gideriliyor.

        Kentte asfalt malzemesi üretilmesi amacıyla geçen yıl İl Özel İdaresince hayata geçirilen asfalt konkasör tesisi, özellikle dağ köylerinin ihtiyacını karşılıyor.

        Tesisin gereksinimi ise Türkiye'nin Ermenistan sınırından geçen Aras Nehri üzerine kurulan GES'ten temin edilmeye başlandı. Bu GES sayesinde saniyede 15 litre su, Aras Nehri'nden sıfır enerji maliyetiyle kırma ve kum eleme tesislerine ulaştırılıyor.

        Bu suyla kum ocağındaki malzemeler yıkanıyor.

        - "Güneş enerjisi kullanarak hem çevreyi koruyor hem de minimum maliyetle su ulaştırmış oluyoruz"

        İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ülkü Öcal, AA muhabirine, hem kaliteli ürün hem de ekonomik olarak kar elde etmek için Aras Nehri'nin suyundan faydalandıklarını söyledi.

        Suyu nakletmek için Iğdır İl Özel İdaresi olarak çevreci ve ekonomik çözüm üretmek adına güneş enerjisiyle çalışan su taşıma sistemini kurduklarını anlatan Öcal, "Kurduğumuz bu sistem sayesinde Aras Nehri'nden alınan suyu sıfır enerji maliyetiyle asfalt konkasör, kırma ve kum eleme tesislerimize ulaştırıyoruz. Sistemimizin yapımı tamamlandı ve faaliyete geçti." dedi.

        İki tesisin de kuruma önemli gelir sağlayacağını anlatan Öcal, "Normalde pompaj ve elektrik giderleri oldukça yüksek oluyordu ancak güneş enerjisi kullanarak hem çevreyi koruyor hem de tesisimize minimum maliyetle, doğal enerjiyle su ulaştırmış oluyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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