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        Iğdır FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 22:38 Güncelleme: 29.04.2025 - 22:50
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        Iğdır FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

        Iğdır FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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