Iğdır'da etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu

Ekipler, Iğdır-Nahçıvan kara yolunda ulaşımın normale dönmesi ve su baskınlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sel nedeniyle kapanan yol, yapılan yoğun çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılırken, su baskını yaşanan ev ve iş yerlerindeki sular tahliye edildi.

Selden etkilenen Aralık ilçesindeki köylerde hayvan barınakları ile bazı evlerde su baskınları meydana geldi.

Öğleden sonra etkisini arttıran yağışın yol açtığı sel, kaya parçaları ve çamur birikintileriyle birlikte ulaşımda aksamalara neden oldu.

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