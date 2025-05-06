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        Iğdır'da etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu

        Iğdır'da etkili olan sağanak, Nahçıvan-Iğdır kara yolunda ulaşımı aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 00:21 Güncelleme: 06.05.2025 - 00:44
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        Iğdır'da etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu
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        Iğdır'da etkili olan sağanak, Nahçıvan-Iğdır kara yolunda ulaşımı aksattı.

        Öğleden sonra etkisini arttıran yağışın yol açtığı sel, kaya parçaları ve çamur birikintileriyle birlikte ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Selden etkilenen Aralık ilçesindeki köylerde hayvan barınakları ile bazı evlerde su baskınları meydana geldi.

        Yaşanan olumsuzluk üzerine, Iğdır İl Özel İdaresi, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Sel nedeniyle kapanan yol, yapılan yoğun çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılırken, su baskını yaşanan ev ve iş yerlerindeki sular tahliye edildi.

        Ekipler, Iğdır-Nahçıvan kara yolunda ulaşımın normale dönmesi ve su baskınlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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