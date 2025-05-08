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        Iğdır'da doludan zarar gören kayısı ve erik bahçelerinde inceleme başlatıldı

        Iğdır'da dolu nedeniyle zarar gören kayısı ve erik bahçelerinde inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:45 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:45
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        Iğdır'da doludan zarar gören kayısı ve erik bahçelerinde inceleme başlatıldı
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        Iğdır'da dolu nedeniyle zarar gören kayısı ve erik bahçelerinde inceleme başlatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ​5 Mayıs'ta Hoşhaber ve Halfeli beldelerinde etkili olan dolunun, tarım arazilerinde ciddi zararlara yol açtığı belirtildi.

        Kayısı ve erik ağaçlarının yanı sıra bazı sebze türlerinde doludan kaynaklı zararlar tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Afetin ardından Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler, sahaya inerek zarar gören alanlarda kapsamlı incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen arazi çalışmaları kapsamında ürün bazında hasar tespiti yapılırken, çiftçilerle birebir görüşmelerle zarar oranları belirlendi. En büyük zarar kayısı ve erik bahçelerinde gerçekleşirken, benzer afetlerin gelecekteki etkilerini azaltmak için önleyici tedbirler artırılacaktır."

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından doludan zarar gören ağaç ve bahçe sayısının belirleneceği bildirilen açıklamada, zarara uğrayan çiftçilere gerekli desteğin sağlanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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