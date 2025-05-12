Iğdır'da 50 genç, 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda buluştu

Etkinlik liderlerinden Doğukan Tacar, AA muhabirine, 19 Mayıs bayramına özel gençlik kampı düzenlediklerini anlatarak, "Kampımızı coşkuyla gerçekleştirdikten sonra bayrak yürüyüşümüzü yaptık. Güzel bir etkinlik oldu, gerçekten katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Burada kamp ateşi yakan gençler müzikler eşliğinde eğlenip futbol ve voleybol oynadı, türküler söyledi.

Iğdır'da, 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında bir araya gelen 50 genç, Üçkaya Gölü'nde kamp ve doğa yürüyüşü düzenledi.

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