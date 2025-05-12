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        Iğdır'da 50 genç, 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda buluştu

        Iğdır'da, 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında bir araya gelen 50 genç, Üçkaya Gölü'nde kamp ve doğa yürüyüşü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:55 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:01
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        Iğdır'da 50 genç, 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda buluştu
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        Iğdır'da, 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında bir araya gelen 50 genç, Üçkaya Gölü'nde kamp ve doğa yürüyüşü düzenledi.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte 50 genç, Tuzluca ilçesinde bulunan Üçkaya Gölü'nde buluştu.

        Burada kamp ateşi yakan gençler müzikler eşliğinde eğlenip futbol ve voleybol oynadı, türküler söyledi.

        Geceyi burada kurulan çadırlarda geçiren gençler, sabah saatlerinde ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıp Atatürk'ü andı.

        Etkinlik liderlerinden Doğukan Tacar, AA muhabirine, 19 Mayıs bayramına özel gençlik kampı düzenlediklerini anlatarak, "Kampımızı coşkuyla gerçekleştirdikten sonra bayrak yürüyüşümüzü yaptık. Güzel bir etkinlik oldu, gerçekten katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

        Gençlerden Müjde Dinçer ise programda yürüyüş yaptıklarını, Üçkaya Gölü'ne gittiklerini, Atatürk'ü andıklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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