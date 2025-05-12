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        Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 20:01 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:04
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        Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler ihbar üzerine yakaladıkları 2 şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 358 gram kubar esrar ve 1 kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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