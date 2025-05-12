Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler ihbar üzerine yakaladıkları 2 şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 358 gram kubar esrar ve 1 kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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