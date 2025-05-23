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        Iğdır'da "Azerbaycan Anayasa ve Egemenlik Yılı" konseri düzenlendi

        Azerbaycan'da 2025'in "Anayasa ve Egemenlik Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Iğdır'da konser ve defile düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 09:28 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:51
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        Iğdır'da "Azerbaycan Anayasa ve Egemenlik Yılı" konseri düzenlendi
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        Azerbaycan'da 2025'in "Anayasa ve Egemenlik Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Iğdır'da konser ve defile düzenlendi.

        Iğdır Valiliği, Azerbaycan Diaspora Komitesi ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunca düzenlenen etkinlik, kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde yapıldı.

        Kültürel zenginlikleri yansıtan kıyafet defilesinin ardından, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Alihan Samedov ile Revane Gurbanova konser verdi.

        Programa, Vali Ercan Turan, Azerbaycan'ın Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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