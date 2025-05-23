Iğdır'da "Azerbaycan Anayasa ve Egemenlik Yılı" konseri düzenlendi

Programa, Vali Ercan Turan, Azerbaycan'ın Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Azerbaycan'da 2025'in "Anayasa ve Egemenlik Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Iğdır'da konser ve defile düzenlendi.

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