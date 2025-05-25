İş makinesi operatörünün başarılı hamlesiyle selden kurtarılan inek, buzağı sahibi oldu
Iğdır'da iki yıl önce sulama kanalındaki selde sürüklenirken iş makinesi operatörünün başarılı refleksiyle kurtarılan inek, sağlığına kavuştu ve buzağı sahibi oldu.
Iğdır'da iki yıl önce sulama kanalındaki selde sürüklenirken iş makinesi operatörünün başarılı refleksiyle kurtarılan inek, sağlığına kavuştu ve buzağı sahibi oldu.
Kentte 2023 yılında sulama kanalında meydana gelen selde sürüklenirken bir iş makinesi operatörünün başarılı hamlesiyle telef olmaktan kurtarılan ineği, o dönem iş insanı Cantürk Alagöz sahibinden satın alıp sahiplendi.
Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan inekle, veteriner hekimler yakından ilgilendi. Sel sularından kurtarılan inek, uzun süren tedavi süreci sonrası buzağı sahibi oldu.
İneğin selden kurtarılma görüntüleri o dönem sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer almıştı.
Veteriner Hekim Gürsel Aydın, AA muhabirine, ineğin başarılı bir süreçle sağlığına kavuştuğunu söyledi.
Olayın yaşandığı günü hatırlatan Aydın, "Bu hayvan 2023 yılında sulama kanalına düşerek yaralandı. O esnada da bir kepçe operatörümüzün sayesinde kurtarılarak sulama kanalının dışarısına çıkarıldı." dedi.
-"Şimdi bir buzağısı var, mutlu mesut şekilde yaşıyor"
Hayvanın zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini ve sonunda sağlığına kavuştuğunu belirten Aydın, şöyle devam etti:
“Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yaralar oluşmuştu. Bu durumu gören milletvekilimiz Cantürk Alagöz hayvanı sahiplenerek tedavisini ve masraflarını üstlendi. Küt travma dediğimiz kanala düşme ya da çarpma sonucu oluşan travmatik yaralar vardı, onlar giderildi. Şimdi sıkıntı yaşamadan hayatını idame ettiriyor. Bir buzağısı var, mutlu mesut şekilde yaşıyor."
Aydın, zorlu tedavi süreci sonrası ineğin buzağı sahibi olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını anlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.