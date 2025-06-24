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        DSİ'den Iğdır Ovası'na can veren sulama kanallarında temizlik hamlesi

        HÜSEYİN YILDIZ/BÜLENT MAVZER - "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen ve kavun, karpuz, kayısı, pamuk, mısırın yanı sıra birçok sebzenin yetiştiği Iğdır Ovası'nda, sulamada sıkıntı yaşanmaması için kanallar kapsamlı çalışmayla temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:06
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        DSİ'den Iğdır Ovası'na can veren sulama kanallarında temizlik hamlesi
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        HÜSEYİN YILDIZ/BÜLENT MAVZER - "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen ve kavun, karpuz, kayısı, pamuk, mısırın yanı sıra birçok sebzenin yetiştiği Iğdır Ovası'nda, sulamada sıkıntı yaşanmaması için kanallar kapsamlı çalışmayla temizleniyor.

        Mikroklima iklimi dolayısıyla "Doğu'nun Çukurovası" olarak adlandırılan kent, meyveden sebzeye tarımsal ürün çeşitliliğiyle adından söz ettiriyor.

        Kavun, karpuz, kayısı, pamuk, mısırın yanı sıra domates, salatalık gibi birçok sebzenin yetiştiği Iğdır Ovası'nda, tarımsal sulamada sıkıntı yaşanmaması için Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 2024 yılının başında çalışma başlatıldı.

        Kurumun çevre illerden destek ekipleriyle 112 personel ve 93 iş makinesi, tarıma hayat veren suyun arazilere sorunsuz ulaşması için çalışma yürütüyor.

        - Kanallardan 4 milyon 300 bin metreküp rüsubat çıkarıldı

        Ekiplerce yapılan çalışmada, 870 kilometrelik sulama kanalı hattında biriken 4 milyon 300 bin metreküp rüsubat temizlendi.

        DSİ ekipleri, kalan 1000 kilometrelik kanallardaki rüsubatı temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Vali Ercan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSİ'nin bu yıl muazzam bir çalışma yaptığını söyledi.

        Sulama kanallarına yönelik ciddi hizmet yürütüldüğünü ifade eden Turan, şunları kaydetti:

        "Şu an 93 iş makinemiz kanallarımızı temizliyor. 4 milyon 300 bin metreküp rüsubat temizliği yaptık. Bu denli etkin bir çalışma bugüne kadar görülmemişti. Burada DSİ ekibine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 112 personelimiz var ve şu an canhıraş bir şekilde kanal temizlikleri yapılmaya devam ediliyor."

        Turan, çiftçilerin sulamada sıkıntı yaşamaması ve üretime katkıda bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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