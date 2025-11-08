Iğdır İl Özel İdaresine alınan yeni araçlar hizmete sunuldu

Iğdır İl Özel İdaresi filosuna kazandırılan yeni araçlar, törenle hizmete girdi.

İl Özel İdaresi filosuna kazandırılan itfaiye aracı, ekskavatör, 2 kazıcı-yükleyici, arazi aracı ve çöp aracı olmak üzere toplam 6 araç, okunan duaların ardından kurdele kesilerek hizmete sunuldu.

İl Özel İdaresi bahçesinde gerçekleştirilen açılış törenine, Vali Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Niyazi Tugay, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ile kurum amirleri katıldı.

Vali Turan, il genelinde hizmet kalitesini artırmak için araç filosunun güçlendirildiğini söyledi.

Hizmete alınan 6 yeni aracın şehre hayırlı olmasını dileyen Turan, "Bu dönemde yaklaşık 30 araç kazandırdık ve bu sayıyı Allah'ın izniyle daha da artıracağız. Bu araçlarımızla köylere hizmetlerimizi daha hızlı ve etkin şekilde sürdüreceğiz. Bizim işimiz hayır işidir, hayırda yarışmaya devam edeceğiz." dedi.