        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır İl Özel İdaresine alınan yeni araçlar hizmete sunuldu

        Iğdır İl Özel İdaresi filosuna kazandırılan yeni araçlar, törenle hizmete girdi.

        Giriş: 08.11.2025 - 14:15 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:15
        Iğdır İl Özel İdaresine alınan yeni araçlar hizmete sunuldu
        Iğdır İl Özel İdaresi filosuna kazandırılan yeni araçlar, törenle hizmete girdi.

        İl Özel İdaresi filosuna kazandırılan itfaiye aracı, ekskavatör, 2 kazıcı-yükleyici, arazi aracı ve çöp aracı olmak üzere toplam 6 araç, okunan duaların ardından kurdele kesilerek hizmete sunuldu.

        İl Özel İdaresi bahçesinde gerçekleştirilen açılış törenine, Vali Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Niyazi Tugay, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ile kurum amirleri katıldı.

        Vali Turan, il genelinde hizmet kalitesini artırmak için araç filosunun güçlendirildiğini söyledi.

        Hizmete alınan 6 yeni aracın şehre hayırlı olmasını dileyen Turan, "Bu dönemde yaklaşık 30 araç kazandırdık ve bu sayıyı Allah'ın izniyle daha da artıracağız. Bu araçlarımızla köylere hizmetlerimizi daha hızlı ve etkin şekilde sürdüreceğiz. Bizim işimiz hayır işidir, hayırda yarışmaya devam edeceğiz." dedi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman da kuruma kazandırılan araçların il genelinde yürütülen hizmetleri güçlendireceğini ifade etti.

        İl genelinde sorumluluk alanlarının geniş olduğunu belirten Çarman, "Özel İdaremiz 910 kilometrelik yol ağına hizmet vermektedir. Bu yolların bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi güçlü bir makine parkına ve ciddi bir bütçeye bağlıdır. Sahip olduğumuz imkanlar arttıkça sorumluluğumuzun da arttığını görmekteyiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

