        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır FK-Erzurumspor FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-1 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bugün oyuncularım mücadele etti. Oyunun belli bölümlerinde tabii ki skoru korumak için defansif aksiyonlarımızı yapmaya çalıştık. Kazandık, mutluyuz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 17:46 Güncelleme: 23.11.2025 - 17:46
        Iğdır FK-Erzurumspor FK maçının ardından
        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-1 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bugün oyuncularım mücadele etti. Oyunun belli bölümlerinde tabii ki skoru korumak için defansif aksiyonlarımızı yapmaya çalıştık. Kazandık, mutluyuz." dedi.

        İbrahim Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Takım olarak 3 puana ihtiyaçları olduğunu belirten Üzülmez, "Geldiğimiz günden itibaren ilk periyodu doğru yapmıştık ama milli takım arasında 4 maçlık bir seriye baktığımız zaman istediğimiz sonuçları alamadık. Çok iyi oynamamıza rağmen Bodrum, Çorum, Bolu ve Bandırma maçındaki 4 maçlık periyotta iyi oynamamıza rağmen bireysel hatalardan yediğimiz çok basit gollerle mağlup olduğumuz maçlar oldu. Bu bizi fazlasıyla üzmüştü ve milli ara da bizim için iyi oldu." diye konuştu.

        Üzülmez, Erzurumspor FK’nin diri ve güçlü bir takım olduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:

        "Fiziksel anlamda saha içerisinde doğru oynamaya çalışan bir takıma karşı oynadık. Bu periyotta kaybetmeyen takımın doğru işleri yaptığını söylemek gerekiyor. Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bugün oyuncularım mücadele etti. Oyunun belli bölümlerinde tabii ki skoru korumak için defansif aksiyonlarımızı yapmaya çalıştık. Kazandık, mutluyuz. Milli aradan sonra inşallah bu bizim için bir başlangıç olur. Çünkü bizim de o seriyi yakalamaya ihtiyacımız var, üst sıralara daha fazla yanaşmak ve oralardan kopmamak için. Bizim karakterimize ve bizim gibi takıma da yakışan üst sıralarda olmaktır."

        Takımın zaman zaman fiziksel anlamda sıkıntılar yaşadığını aktaran Üzülmez, şunları kaydetti:

        "Yaş ortalaması yüksek bir takımız. İlk yarının sonlarına kadar kalan maçlarımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum, mücadele ettik, doğru işler yaptık, geçişlerimizi doğru yaptık. Doldur boşaltlarda, Mustafa Yumlu oyuna girdikten sonraki uzun toplarda da oradaki sıkıştırmalarımızı da doğru yaptık. Bir pozisyon hariç çok fazla pozisyon vermedik. Mutluyuz, tabii ki sevincini yaşayacağız ama bu uzun maratonda hatalarımızı da en iyi şekilde çıkarıp inşallah buradaki bu üç puanımızı Keçiören maçıyla da devam ettirip devreyi en iyi şekilde yapmak istiyoruz."

        - Erzurumspor FK cephesi

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise yukarıdaki gruptan ayrılmamak için kazanmak istedikleri maç olduğunu belirtti.

        Geçen 13 haftada iyi bir performans sergileyen oyuncu grubu olduğunu aktaran Özbalta, "Bugün de kazanmak istiyorduk, kazanabilecek pozisyonları da bulduk. Oyun olarak da iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. 2-1'den sonra özellikle 16-17 dakikalık uzatmalarla 21-22 dakikalık bölümde de dört pozisyon oldu ama değerlendiremedik. Tabii üzgünüz, kazanmak istediğimiz, kazanmak için geldiğimiz bir müsabakaydı." ifadelerini kullandı.

        Özbalta, Iğdır ekibinin son 4 haftalık maç sonuçlarına değinerek, "Milli yarıyı değerlendirip bu maçta iştahlı olacaklarını biliyorduk ki bu iştahın nedenlerinden biri geçen iki hafta önce 6 oyuncumuzun cezalı duruma düşmesi, diğeri hafta içi Martin Rodriguez'i de kaybetmemiz, 7 oyuncuyla eksik gelmemiz ama biz bir takımız. Erzurumspor camiası güçlü bir camia. Maçın sonunda bir beraberlik olabilir miydi? Bugün kesinlikle bir beraberlik olması gerekiyordu. Biraz fazla berabere kalan takımız ama bugünkü beraberlik çok çok kıymetli olacaktı diye düşünüyorum." diye konuştu.

        İyi bir kadroyla oynadıklarını vurgulayan Özbalta, "Oyuncularımı buradan tebrik ediyorum. Hiçbir müsabakada oyunu çirkinleştirmeden sadece futbol oynamayı düşünen, iyi de oynayan, iyi mücadele eden, iyi oynayan rakibini veya kazanan rakibini tebrik etmeyi bilen oyuncu grubundan oluşuyor. Biz de hocalarını, rakip takımı tebrik etmesini bileceğiz. Bahanelerin altına sığınmanın hiçbir anlamı yok. Önümüzdeki İstanbulspor müsabakası çok çok önemli. Her maç gibi önemli bir müsabakaya çıkacağız. Oyuncu arkadaşlarımız bugüne kadar bu takımı buraya getirdi, bundan sonra da bence yine iyi işler çıkartmaya devam edecekler." diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

