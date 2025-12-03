Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor

        Iğdır il merkezi ve çevresindeki kara yollarında yoğun sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:56
        Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor
        Iğdır il merkezi ve çevresindeki kara yollarında yoğun sis etkili oluyor.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonrasında, şehir merkezi sisle kaplandı.

        Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü şehirde, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kenti Nahçıvan, Kars ve Ağrı'ya bağlayan kara yollarında da yoğun sis nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

