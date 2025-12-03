Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor

Kenti Nahçıvan, Kars ve Ağrı'ya bağlayan kara yollarında da yoğun sis nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

Iğdır il merkezi ve çevresindeki kara yollarında yoğun sis etkili oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.