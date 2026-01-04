Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da kuşlara ev sahipliği yapan sulak alanlar dondu

        Iğdır'da çok sayıda kuş türünün yaşadığı bazı sulak alanlar, soğuk havanın ardından dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 14:13 Güncelleme: 04.01.2026 - 14:13
        Iğdır'da çok sayıda kuş türünün yaşadığı bazı sulak alanlar, soğuk havanın ardından dondu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı akarsu ve sulak alanlar buzla kaplandı.

        Soğuk hava nedeniyle Ağrı Dağı’nın eteklerindeki Bulakbaşı köyünde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alanlar tamamen dondu.

        Ağrı Dağı’ndan gelen sularla beslenen Karasu Sulak Alanı’nda taşkınlarla oluşan sulak alanların donmuş hali dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

