Iğdır'da kuşlara ev sahipliği yapan sulak alanlar dondu

Soğuk hava nedeniyle Ağrı Dağı’nın eteklerindeki Bulakbaşı köyünde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alanlar tamamen dondu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı akarsu ve sulak alanlar buzla kaplandı.

Iğdır'da çok sayıda kuş türünün yaşadığı bazı sulak alanlar, soğuk havanın ardından dondu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.