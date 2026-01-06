Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır FK, Wenderson Tsunami'yi renklerine bağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 20:36 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:46
        Alagöz Holding Iğdır FK, Bulgaristan 1. Lig ekiplerinden Levski Sofya’da forma giyen Wenderson Tsunami’yi renklerine bağladı.

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK’den yapılan açıklamada, Brezilyalı 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Tsunami’nin transferiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Levski Sofya forması giyen Wenderson Tsunami ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Wenderson Tsunami’ye kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

