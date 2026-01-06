Iğdır FK, Wenderson Tsunami'yi renklerine bağladı

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Levski Sofya forması giyen Wenderson Tsunami ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Wenderson Tsunami’ye kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK’den yapılan açıklamada, Brezilyalı 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Tsunami’nin transferiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

