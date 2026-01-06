Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da kardan kapanan 248 köy yolu ulaşıma açıldı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 18:24 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:24
        Iğdır'da kardan kapanan 248 köy yolu ulaşıma açıldı
        Iğdır'da kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köyün yolu, sürdürülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

        Iğdır İl Özel İdaresi, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce sürdürülen çalışmalarda, 11 günlük süreçte kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köye yeniden ulaşım sağlandı.

        Karla mücadele çalışmalarının 1444 kilometrelik yol hattında gerçekleştirildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

