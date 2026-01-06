Ağrı Dağı'nın lavlarıyla oluşan kayalıklar kar yağışıyla beyaza büründü
Ağrı Dağı'nın eteklerini oluşturan lav kayaları, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Yurdun en doğusunda kış şartları etkisini sürdürürken, Iğdır'daki kar yağışının ardından Ağrı Dağı'nın tamamı beyaza büründü.
Dağın geçmişteki volkanik patlamaları sonucu Iğdır'a doğru akan lavlarından oluşan kayalıklar da karlar altında kaldı.
Yaklaşık 800 metre rakımdan başlayıp 3 bin metreye kadar uzayan kayalıklar, karlar altındaki haliyle dronla görüntülendi.
