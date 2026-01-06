Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Ağrı Dağı'nın lavlarıyla oluşan kayalıklar kar yağışıyla beyaza büründü

        Ağrı Dağı'nın eteklerini oluşturan lav kayaları, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:31 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:52
        Ağrı Dağı'nın lavlarıyla oluşan kayalıklar kar yağışıyla beyaza büründü
        Ağrı Dağı'nın eteklerini oluşturan lav kayaları, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Yurdun en doğusunda kış şartları etkisini sürdürürken, Iğdır'daki kar yağışının ardından Ağrı Dağı'nın tamamı beyaza büründü.

        Dağın geçmişteki volkanik patlamaları sonucu Iğdır'a doğru akan lavlarından oluşan kayalıklar da karlar altında kaldı.

        Yaklaşık 800 metre rakımdan başlayıp 3 bin metreye kadar uzayan kayalıklar, karlar altındaki haliyle dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

