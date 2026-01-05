Iğdır FK, Atakan Çankaya'yı renklerine bağladı

"Ailemize hoşgeldin Atakan Çankaya! Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Atakan Çankaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Atakan Çankaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.