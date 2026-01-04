Habertürk
        İzmirli 4 dağcı, Küçükağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı

        İzmirli 4 dağcı, Küçükağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı

        İzmir'den Iğdır'a gelen 4 dağcı, Türkiye'nin en yüksek 7'nci dağı olan Küçükağrı Dağı'na zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 14:57 Güncelleme: 04.01.2026 - 14:57
        İzmirli 4 dağcı, Küçükağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı
        İzmir'den Iğdır'a gelen 4 dağcı, Türkiye'nin en yüksek 7'nci dağı olan Küçükağrı Dağı'na zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdi.

        İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (İDADİK) üyeleri Adnan Öztaş, Şeref Arıca, Sevgi Güner ve Levent Altundaş, Küçükağrı Dağı tırmanışı için Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Iğdır İl Temsilciliğine başvuruda bulundu.

        Iğdır Valiliğinden alınan iznin ardından tırmanışa geçen 4 sporcu, yaklaşık 7 saatte dağın 3 bin 896 metrelik zirvesine ulaşmayı başardı.

        Ağır kış şartları ve zorlu coğrafi koşullara rağmen zirveye ulaşan dağcılar, burada yaptıkları seremoninin ardından inişe geçerek etkinliği başarıyla sonlandırdı.

        TDF İl Temsilcisi Murat Akay yaptığı açıklamada, Iğdır'ın dağlarını ve doğa turizmini tanıtmak amacıyla yaptıkları çalışmaların sonuç verdiğini söyledi.

        Yaz aylarında çok sayıda sporcuyu ağırladıkları Büyük ve Küçükağrı dağlarının kışın da ilgi gördüğünü işaret eden Akay, "Bölgenin tanıtımı için sürdürdüğümüz çalışmalara Iğdır Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de ciddi destek veriyor. Yapacağımız çalışmalarla dağcılık sporuna ilgiyi daha da artırarak, bölgeye daha fazla turist çekeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

