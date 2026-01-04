İzmirli 4 dağcı, Küçükağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı

İzmir'den Iğdır'a gelen 4 dağcı, Türkiye'nin en yüksek 7'nci dağı olan Küçükağrı Dağı'na zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdi.

İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (İDADİK) üyeleri Adnan Öztaş, Şeref Arıca, Sevgi Güner ve Levent Altundaş, Küçükağrı Dağı tırmanışı için Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Iğdır İl Temsilciliğine başvuruda bulundu.

Iğdır Valiliğinden alınan iznin ardından tırmanışa geçen 4 sporcu, yaklaşık 7 saatte dağın 3 bin 896 metrelik zirvesine ulaşmayı başardı.

Ağır kış şartları ve zorlu coğrafi koşullara rağmen zirveye ulaşan dağcılar, burada yaptıkları seremoninin ardından inişe geçerek etkinliği başarıyla sonlandırdı.

TDF İl Temsilcisi Murat Akay yaptığı açıklamada, Iğdır'ın dağlarını ve doğa turizmini tanıtmak amacıyla yaptıkları çalışmaların sonuç verdiğini söyledi.