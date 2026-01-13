Habertürk
Habertürk
        Iğdır Haberleri

        Iğdır'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Iğdır'da 5 düzensiz göçmen yakalanırken bir şüpheli "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 21:40 Güncelleme: 13.01.2026 - 21:40
        Iğdır'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Iğdır'da 5 düzensiz göçmen yakalanırken bir şüpheli "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Operasyon kapsamında kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 2'si kadın 5 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü F.G'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.G. göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanırken 5 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

