Iğdır FK, Vanspor maçına hazır

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Iğdır ekibini teknik sorumlu Muhammed Reis çalıştırdı. İmaj Altyapı Vanspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, yarın Van Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Iğdır ekibinin başında teknik sorumlu Reis olacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.