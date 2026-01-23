Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır'da kardan kapanan ve tipi nedeniyle görünmeyen yol rehber eşliğinde açıldı

        Iğdır'da kardan kapanan ve tipi nedeniyle görünmeyen yol, yaya rehberliğinde açıldı.

        Giriş: 23.01.2026 - 10:05 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:05
        
        

        Kentte etkisini sürdüren kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle birçok köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Ağrı Dağı'nda bulunan Korhan Yaylası'nın yolu da kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

        Tipi nedeniyle iş makinesi operatörlerinin yolu görememesi üzerine özel idare personeli yaya olarak yolda yürüyüp iş makinelerine rehberlik etti.

        Yapılan çalışmanın ardından yoldaki kar temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

