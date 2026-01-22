Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır'da izinsiz yürüyüş yaptığı için yakalanan 18 kişi adliyeye sevk edildi

        Iğdır Valiliği, kentte dün izinsiz gösteri yürüyüşü yaptıkları için yakalanan 48 kişiden 30'unun serbest bırakıldığını, 18'inin adli makamlara sevk edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 17:18 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:18
        Iğdır'da izinsiz yürüyüş yaptığı için yakalanan 18 kişi adliyeye sevk edildi
        Iğdır Valiliği, kentte dün izinsiz gösteri yürüyüşü yaptıkları için yakalanan 48 kişiden 30'unun serbest bırakıldığını, 18'inin adli makamlara sevk edildiğini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, dün DEM Parti Iğdır İl Başkanlığı ile İnsan Hakları Anıtı arasındaki güzergahta yürüyüş düzenleneceği bilgisi üzerine güvenlik güçlerince tedbir alındığı belirtildi.

        Kalabalık gruba yapacakları yürüyüşün 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" oluşturacağının anlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Gruba bu sebeple yürüyüşe müsaade edilemeyeceği, parti önünde basın açıklaması yapabilecekleri konusu iletilmiş olup, müzakere devam ederken ve megafonla dağılmaları yönünde anons edildiği esnada bahse konu grup yürüyüşe geçmiştir. Grubun önü personelimizle kesilerek yürüyüş engellemeye çalışıldığı sırada görevli personele fiili müdahalede bulunarak polis hattına yüklenmeleri, grubun diğer kalanlarının oturma eylemine başlamaları üzerine gruba müdahale edilmiştir. Müdahale esnasında 1 polis memuru yaralanmış. Müdahale sonucunda 48 şahıs hakkında işlem yapılmış, 30 şahıs ifadeleri alındıktan sonra şubeden serbest bırakılmıştır, 18 şahıs ise adli makamlara sevk edilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

