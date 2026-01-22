Habertürk
Habertürk
        Iğdır Haberleri

        Iğdır'da iş yerinden 30 saniyede cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Iğdır'da bir iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 22:40
        Iğdır'da iş yerinden 30 saniyede cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Iğdır'da bir iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Barbaros Sokak'ta bulunan bir iş yerine gece saatlerinde giren 2 kişi, 30 saniyede çok sayıda cep telefonunu alarak uzaklaştı.

        İşletmecinin dükkanının soyulduğunu bildirdiği polis ekipleri, hırsızların bulunması için çalışma başlattı.

        Hırsızların dükkana girişi ve yaptıkları soygun, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

