        Iğdır Haberleri

        Iğdır Valisi Taşolar, Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nı inceledi

        Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nı inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 19:50 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:50
        Iğdır Valisi Taşolar, Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nı inceledi
        Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nı inceledi.

        Vali Taşolar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan ve ilgililerin katılımıyla sınır hattını gezdi.

        Yakın zamanda karşılıklı geçişe açılması için çalışma yürütülen sınır kapısını gezen Taşolar, yapılan binaların faaliyet alanlarını değerlendirdi.

        Karşılıklı çalışmaların sürdüğü sınır kapılarının yakında geçişe açılması planlanıyor.

