        Iğdır Haberleri

        Havaların ısındığı Ağrı Dağı eteklerine göçmen kuşlar gelmeye başladı

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da havaların ısındığı Ağrı Dağı'nın etekleri, güneyden gelen göçmen kuşları ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:22
        Yurdun en doğusunda bulunan ve bugüne kadar 348 kuş türünün yaşadığı belirlenen kent, kıtalar arası göçen kuş türlerinin uğrak yeri olarak biliniyor.

        Havaların ısındığı Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlar, şu sıralar güneyden gelen göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. 200 kuş türünün yaşadığı belirlenen Karasu ve Bulakbaşı sulak alanlarına gelen göçmen kuşlar, uzun süre burada vakit geçirecek.

        Kuşlar, yazın havaların tamamen ısınmasıyla birlikte kuzeye doğru göçüne devam edecek.

        - "Baharın gelmesiyle güneyden kuzeye göç hareketi başladı"

        Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Emrah Çelik, AA muhabirine, bahar mevsimi boyunca güneyden gelen kuşların göçünü izleyeceklerini söyledi.

        Göç hareketlerinin yakından takip edildiğini anlatan Çelik, "Baharın gelmesiyle birlikte artık güneyden kuzeye doğru bir göç hareketi başladı. Yaptığımız çalışmada, Bulakbaşı sulak alanında 40'a yakın kuş türü tespit ettik." dedi.

        Havaların ısınmasıyla birlikte karların da eridiğini ve sulak alanlara ciddi katkı sağladığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

        "Karın erimesiyle birlikte sulak alanlar daha da beslendi. Bunun akabinde de güneyden kuzeye gelen göçmen kuşlar da bu alanlarda sıklıkla görülmeye başlandı. Martın sonlarına nisanın başlarına doğru bu sayı giderek artacak. Çünkü havalar daha da ısınmaya başlayacak. Dolayısıyla hem küçük yaz göçmenleri hem de diğer ördek türleri sulak alanlara gelmeye başlayacak."

        Gelen türlerin daha kuzeye ve Türkiye’nin iç bölgelerine de göçtüğünü belirten Çelik, "Buraya gelen kuşların bir kısmı yerli olarak, yani yerleşik olarak kalacak, ta ki yaz bitene kadar. Diğer bir kısmı ise daha iç taraflara, Türkiye'nin iç taraflarına doğru diğer sulak alanları kullanacaklar." ifadelerini kullandı.

