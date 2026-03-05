Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Azerbaycan Dini Kurumlar Komitesi Iğdır'da iftar programı düzenledi

        Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesince, Iğdır'da iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 21:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycan Dini Kurumlar Komitesi Iğdır'da iftar programı düzenledi

        Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesince, Iğdır'da iftar programı düzenlendi.

        Iğdır Valiliği ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu işbirliğiyle kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına iki ülkenin temsilcileri, bazı il protokolü ile öğrenciler katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program dualarla devam etti.

        Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesi Başkanı Ramin Mammadov, programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


        Mammadov, konuşmasına şöyle sürdürdü:


        "Bugünlerde bölgemizdeki durum malum. Ama çok şükür iki cumhuriyetimiz dimdik, başı sağ, dik durmakta. Tabii ki bu duruşu ulu önderlerimizin bize miras bıraktıkları o felsefeye borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir', ulu önder Haydar Aliyev 'bir millet iki devlet' diye buyurdu. Tabii ki bu felsefeyi, bu düşünceyi bugünkü güçlü iktidara, güçlü devlete çeviren iki milletimize borçluyuz. Daima, birlikte, omuz omuza olalım. Sevinciniz sevincimiz, kederiniz kederimiz olsun. Allah orucumuzu kabul etsin."

        Programa Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Iğdır'da Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi tarafından ift...
        Iğdır'da Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi tarafından ift...
        Sınır illerin valileri ile güvenlik toplantısı Vali Taşolar, video konferan...
        Sınır illerin valileri ile güvenlik toplantısı Vali Taşolar, video konferan...
        Iğdır'da öğrenciler floor curling ile tanışıyor
        Iğdır'da öğrenciler floor curling ile tanışıyor
        Iğdır FK, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Iğdır FK, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan ABD ve İsrail'e tepki
        Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan ABD ve İsrail'e tepki
        Iğdır Üniversitesi, SHGM Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM-ORG) Sistemine entegr...
        Iğdır Üniversitesi, SHGM Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM-ORG) Sistemine entegr...