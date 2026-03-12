Iğdır FK-Bodrum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'ye 3-2 mağlup olan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak, "Bu maçta mağlup olmamız tamamen yaptığımız bireysel hatalardandır." dedi.



Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Koçak, maçı bireysel hatalar nedeniyle kaybettiklerini söyledi.





Müsabakayı değerlendiren Koçak, şöyle konuştu:



"İlk yarı rakibin kaleye şutu yok ama devre arasına 1-0 önde giriyor. Verilen bir penaltı kararı, 1-0 geride soyunma odasına giriyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz, gayet iyi oyun, haklı bir penaltı. 1-1 yapıp ardından tekrardan bireysel hatalardan 18'in orada iki kere gereksiz top kaybıyla rakibe topu verip, ceza sahası içinde temassız oyuncuyu bırakıp yine rakibe bir gol hediye ediyoruz. Üçüncü gol de keza öyle, yapılan bireysel hediyeler. Bu seviyede böyle bireysel hatalar yaparsan, bireysel hediyeler verirsen, bireysel sorumluluğunu bilmezsen maç kazanmak çok zordur."



Yenilgiden dolayı üzgün olduklarını aktaran Koçak, "Taraftarlar için üzgünüm, şehir için üzgünüm, başkanımız için üzgünüm. Ne bu başkan, ne bu taraftar ne de bu şehir bu skoru hak ediyor. O yüzden söyleyecek bir şey yok. Bu maçta mağlup olmamız tamamen yaptığımız bireysel hatalardandır. Başka bir anlatımı da olamaz çünkü her şey göründü. O yüzden üzgünüz, tekrardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.











- Bodrum FK cephesi





Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise güzel havada keyifli bir maç oynadıklarını kaydetti.





Seyir zevki güzel bir maç oynadıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Geçen hafta çok hak ettiğimiz bir maçı maalesef kaybetmiştik. Yeniden play-off'un içinde olmak, üst sıraları zorlamak için bu galibiyet lazımdı. Bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Tabii rakibimiz de bugün çok iyi oynadı. Onların da teknik heyet ve futbolcularını tebrik ediyorum. Tabii sonuçta bir takım galip gelecekti, bugün galip gelen bizdik. Çok mutluyuz. Üç gün sonra çok daha önemli bir maçımız var içeride, onu da alıp yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

