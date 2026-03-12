Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır FK-Bodrum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'ye 3-2 mağlup olan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak, "Bu maçta mağlup olmamız tamamen yaptığımız bireysel hatalardandır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır FK-Bodrum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'ye 3-2 mağlup olan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak, "Bu maçta mağlup olmamız tamamen yaptığımız bireysel hatalardandır." dedi.

        Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Koçak, maçı bireysel hatalar nedeniyle kaybettiklerini söyledi.


        Müsabakayı değerlendiren Koçak, şöyle konuştu:

        "İlk yarı rakibin kaleye şutu yok ama devre arasına 1-0 önde giriyor. Verilen bir penaltı kararı, 1-0 geride soyunma odasına giriyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz, gayet iyi oyun, haklı bir penaltı. 1-1 yapıp ardından tekrardan bireysel hatalardan 18'in orada iki kere gereksiz top kaybıyla rakibe topu verip, ceza sahası içinde temassız oyuncuyu bırakıp yine rakibe bir gol hediye ediyoruz. Üçüncü gol de keza öyle, yapılan bireysel hediyeler. Bu seviyede böyle bireysel hatalar yaparsan, bireysel hediyeler verirsen, bireysel sorumluluğunu bilmezsen maç kazanmak çok zordur."

        Yenilgiden dolayı üzgün olduklarını aktaran Koçak, "Taraftarlar için üzgünüm, şehir için üzgünüm, başkanımız için üzgünüm. Ne bu başkan, ne bu taraftar ne de bu şehir bu skoru hak ediyor. O yüzden söyleyecek bir şey yok. Bu maçta mağlup olmamız tamamen yaptığımız bireysel hatalardandır. Başka bir anlatımı da olamaz çünkü her şey göründü. O yüzden üzgünüz, tekrardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.





        - Bodrum FK cephesi


        Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise güzel havada keyifli bir maç oynadıklarını kaydetti.


        Seyir zevki güzel bir maç oynadıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Geçen hafta çok hak ettiğimiz bir maçı maalesef kaybetmiştik. Yeniden play-off'un içinde olmak, üst sıraları zorlamak için bu galibiyet lazımdı. Bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Tabii rakibimiz de bugün çok iyi oynadı. Onların da teknik heyet ve futbolcularını tebrik ediyorum. Tabii sonuçta bir takım galip gelecekti, bugün galip gelen bizdik. Çok mutluyuz. Üç gün sonra çok daha önemli bir maçımız var içeride, onu da alıp yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Iğdır'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı törenle anıldı
        Iğdır'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı törenle anıldı
        20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs İran sınırında yakalandı
        20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs İran sınırında yakalandı
        Anadolu Aşiretler Federasyonu: "Kürtler siyonist ve emperyalist küresel güç...
        Anadolu Aşiretler Federasyonu: "Kürtler siyonist ve emperyalist küresel güç...
        20 yıl hapisle aranan hükümlü İran'dan Türkiye'ye kaçak girerken yakalandı
        20 yıl hapisle aranan hükümlü İran'dan Türkiye'ye kaçak girerken yakalandı
        3 yaşındaki Avzem Türkeli'den duygulandıran İstiklal Marşı performansı
        3 yaşındaki Avzem Türkeli'den duygulandıran İstiklal Marşı performansı