Iğdır’dan Elazığ’a sevk edilen ekipler canla başla çalışıyor

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Iğdır Valiliği harekete geçti.
Iğdır’dan deprem bölgesine UMKE Ekibi (1 araç, 5 personel), 112 Sağlık Ekibi (1 araç, 3 personel), AFAD Ekibi (1 araç, 3 personel) sevk edildi. Bölgeye varan ekipler arama kurtarma çalışmalarına hemen katıldı.
Ekipler deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için yoğun çaba harcıyor.
IĞDIR
26 Ocak 2020 Pazar
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