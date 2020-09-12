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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

İHA

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinden Iğdır Devlet Hastanesine hasta getiren ambulans kent girişinde otomobil ile çarpıştı.
Iğdır Tuzluca ilçesinden Iğdır Devlet Hastanesine hamile bir kadını yetiştirmeye çalışan Bahattin Savu yönetimindeki 76 AAB 538 plakalı ambulans karşısına çıkan Muhammet Ali Gök yönetimindeki 76 DK 776 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil bir iş yerinin duvarına çarpıp dururken otomobilde sıkışan Muhammet Ali Gök ile yanındaki Hilal Altuntaş’ı AFAD ekipleri çıkardı. Otomobil içerisinde bulunan iki yaralı ile kaza yapan ambulanstaki hamile kadın olay yerine gelen ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı.
Hamile kadının ve iki yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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