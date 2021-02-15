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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Selçuk’un Iğdır ziyareti

İHA

Bakan Selçuk’un Iğdır ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20202021 eğitimöğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç törenine katılmak için Iğdır’a geldi.
15 Şubat'ta eğitimöğretimin başlayacağının kararlaştırılmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Iğdır’a gelerek, Aralık İlçesine Bağlı Gödekli köyünde bulunan Gödekli İlkokulunda düzenlenen programa katıldı. Programın ardından toplu açılış töreni için Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna geçen Bakan Selçuk, İstiklal Marşı’nın yüzüncü yılı olduğunu, bu yüzden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu seçtiklerini belirtti.
Açılış programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bu okulu seçerken ve açılışını yaparken elbette bir amacımız vardı. İstiklal Marşı’nın kabulünün yüzüncü yılındayız ve çok büyük bir anlam içeriyor bizim için. İstiklal Marşı, bu okulun üzerinde kurulduğu ülke sınırına sahip çıkışımızın, Cumhuriyetimizi inşa edişimizin, bağımsız ve dik duruşumuzun, kurtuluş savaşımızın ve baki olan milli iradenin ruhunu yansıtan çok özel ve kutlu bir şiir'imizdir. Onu kaleme alan Mehmet Akif Ersoy’u anmak ve her zaman onun ortaya koyduğu bu yüce ve güzel eseri okul, ders ve sınıflarımızda her daim diri tutmanın peşindeyiz. İstiklal Marşı okunurken duygunun coşkunun en yücesine çıkmak hepimizin kalbi vazifesidir” dedi.
Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ise, “Kendilerini eğitime ve öğrencilerine adayan bütün öğretmen arkadaşlarıma, özellikle salgın sürecinde gösterdikleri gayret ve fedakarlıktan dolayı sonsuz teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Daha sonrada Iğdır Valiliğini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim eşlik etti. Valilik Şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçen bakan Selçuk, kentteki çalışmalar hakkında Vali Sarıibrahim’den bilgi aldı.
AK Parti Iğdır İl Binası ziyaretinin ardından Bakan Selçuk, Iğdır'dan ayrılmak üzere havaalanına hareket etti.

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