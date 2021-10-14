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Bulduğu hastalığa ismi verilen beşinci Türk doktor olan Doç. Dr. Sedat Işıkay, Vali Sarıibrahim’i ziyaret etti

İHA

Bulduğu hastalığa ismi verilen beşinci Türk doktor olan Doç. Dr. Sedat Işıkay, Vali Sarıibrahim’i ziyaret etti

Çocuklarda rastlanan yeni bir hastalık bulan ve bulduğu hastalığa tıp literatürüne soy ismiyle kaydeden Türk doktor Doç. Dr. Sedat Işıkay, Vali Sarıibrahim’i ziyaret etti.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Işıkay, bulduğu hastalık ile adında söz ettirmiş ve bulduğu hastalığı tıp literatürüne soy ismiyle kaydeden beşinci Türk doktor olmuştu.
Bulunan hastalık doğum sonrası bazı çocuklarda görülen genel gelişim geriliği, ilerleyici kafa küçüklüğü, yapısal beyin anormalliği ve vücutta aşırı iltihaba neden olan bir hastalık olarak literatürde yer aldı. Iğdırlı doktor Doç. Dr. Sedat Işıkay’ın yaptığı çalışmalar ve buluşu tıp dünyası tarafından da onaylanarak soy ismi bulduğu hastalığa verilerek hastalık tıp literatürü kayıtlarına 'ElbrachtIşıkay Sendromu' olarak geçti.
Iğdır’a gelen Doç. Dr. Sedat Işıkay, Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim’i ziyaret etti.

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