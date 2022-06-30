'Üretim Kınalı Eller İle Buluşuyor" projesi

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Iğdır'da 'Iğdır Gelişiyor Seralarda Üretim Kınalı Eller İle Buluşuyor' projesine başlandı.

Iğdır'da tarıma yönelik yeni projeler hayata kazandırılıyor. Bu çerçevede hazırlanan 'Iğdır Gelişiyor Seralarda Üretim Kınalı Eller İle Buluşuyor' projesine başlandı. Iğdır Melekli beldesinde kurulacak 5000 metrekare sera için arazide ilk çalışmalar da başladı. Bu sayede Iğdır'da seracılığın geliştirilmesi hedefleniyor.

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