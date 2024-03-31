Iğdır Belediye başkan adayları kimlerdir? Iğdır Belediyesi hangi partide? Iğdır Belediye başkanı kimdir?
Iğdır Belediyesi hangi partide? Iğdır Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Iğdır Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Iğdır Belediyesini hangi parti kazandı ve Iğdır Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Iğdır yerel seçim sonuçları..
Iğdır BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Iğdır Belediye Başkanlığını 22227 alınan oy ve %50.10 oy oranı ile Halkların Demokratik Partisi adayı Yaşar Akkuş kazanmıştır.
Iğdır Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Saadet Partisi 1
Halkların Demokratik Partisi 1
Milliyetçi Hareket Partisi 1
Adalet ve Kalkınma Partisi 1
Iğdır BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİYENER AKŞİ - HÜDAPAR Iğdır Belediye Başkan Adayı ZİLAN KARAKUŞ - DSP Iğdır Belediye Başkan Adayı ABDULHAKİM POYRAZ - TKH Iğdır Belediye Başkan Adayı VOLKAN KAYLAN - CHP Iğdır Belediye Başkan Adayı HAKAN OĞUZHAN - BĞMSZ Iğdır Belediye Başkan Adayı NECMETTİN TURAN - SP Iğdır Belediye Başkan Adayı ÜLKÜ ÖCAL - AK Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı OSMAN ASANOĞLU - BTP Iğdır Belediye Başkan Adayı GÜNDÜZ GÜNEŞ - İYİ Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ERDOĞAN - YENİDEN REFAH Iğdır Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KARAKOYUNLU - MP Iğdır Belediye Başkan Adayı MEHMET NURİ GÜNEŞ - DEM Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı ŞAHİN ATMACA - HAKPAR Iğdır Belediye Başkan Adayı TANER GENÇER - DEVA Iğdır Belediye Başkan Adayı ALAETTİN OKAN - MHP Iğdır Belediye Başkan Adayı
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