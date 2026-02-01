Igor Cagalj: Galatasaray'a karşı geri dönmek zordu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 4-0 yenilen Kayserispor'un teknik sorumlusu Igor Cagalj, karşılaşmayı değerlendirdi.

Cagalj, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'A KARŞI GERİ DÖNMEK ZORDU"

Maça iyi başlayamadıklarını dile getiren Cagalj, "Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. Maça çok kötü girdik. Maçın başından birinci bölgeden üçüncü bölgeye topu taşımamız gerektiğini konumuştuk. Rakibimizin çok oyuncuyla ön alan baskısı yapacağını biliyorduk. Bu çıkışlarda hatalar yaptık. Bunun neticesinde de 2 basit gol yedik. Bunlardan sonra Galatasaray gibi bir rakibe karşı dönmek zordu. Bugün yenilgiyle ayrılıyoruz. Önümüze bakıyoruz." diye konuştu.