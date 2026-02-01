Habertürk
Habertürk
        Igor Cagalj: Galatasaray'a karşı geri dönmek zordu

        Zecorner Kayserispor Teknik Sorumlusu Igor Cagalj, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 4-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından, "Galatasaray gibi bir rakibe karşı geri dönmek zordu" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 23:26 Güncelleme: 01.02.2026 - 23:26
        "Galatasaray'a karşı geri dönmek zordu"
        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 4-0 yenilen Kayserispor'un teknik sorumlusu Igor Cagalj, karşılaşmayı değerlendirdi.

        Cagalj, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "GALATASARAY'A KARŞI GERİ DÖNMEK ZORDU"

        Maça iyi başlayamadıklarını dile getiren Cagalj, "Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. Maça çok kötü girdik. Maçın başından birinci bölgeden üçüncü bölgeye topu taşımamız gerektiğini konumuştuk. Rakibimizin çok oyuncuyla ön alan baskısı yapacağını biliyorduk. Bu çıkışlarda hatalar yaptık. Bunun neticesinde de 2 basit gol yedik. Bunlardan sonra Galatasaray gibi bir rakibe karşı dönmek zordu. Bugün yenilgiyle ayrılıyoruz. Önümüze bakıyoruz." diye konuştu.

