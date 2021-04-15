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Son dakika haberler... Tunceli'de 7 erkek çocuğa cinsel istismar iddiası!

Tunceli’de 7 erkek çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İhbarın jandarmaya gönderilen isimsiz bir CD ile yapıldığı ortaya çıktı

İĞRENÇ İDDİA! 7 erkek çocuğu istismar etti! - Haberler
7 erkek çocuğu istismar etti!
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HABERTURK.COM

Olay, 6 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’nin Pertek ilçesinde meydana geldi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, jandarma karakoluna giderek çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunulduğuna dair bir ihbar gerçekleştirdi.

Caner Aktan'ın özel haberine göre, ihbarı yapan kişi delil olarak ise bir CD içerisindeki video görüntülerini jandarma ekiplerine sundu. Görüntüleri izleyen jandarma ekipleri, Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla inceleme başlattı.

GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Savcılığın talimatıyla 41 yaşındaki H.Y., 7 Ocak 2020 tarihinde gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bir yılı aşkın süredir devam eden soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianame Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

1998 – 2006 ARASI DOĞUMLU ÇOCUKLAR

Mağdur 7 erkek çocuğun doğum tarihlerinin 1998 ile 2006 arasında değiştiği öğrenildi. İddianamede şüpheli H.Y. hakkında "cinsel istismar, müstehcen görüntülerin üretilmesinde çocukların kullanılması, zincirleme reşit olmayan çocukla cinsel ilişki" suçlamaları yöneltildi. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan CD’deki görüntülerin ise 4 dakika 23 saniye olduğu, video içeriğinin ise cinsel istismar görüntülerinden oluştuğu iddianamede yer aldı.

“RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİM” DEDİ

Şüpheli H.Y.’nin iddianamede yer alan ifadesinde Pertek ilçesinde telefon ve bilgisayar tamiri yaptığı bir iş yerinin olduğunu, iş yerinde bir çocukla kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini, aradan uzun zaman geçtiği için başka bir çocukla cinsel ilişkiye girdiğini hatırlamadığını, söz konusu çocuğun 15 yaşından küçük olduğunu beyan etti. H.Y. haziran ayında hakim karşına çıkacağı öğrenildi.

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