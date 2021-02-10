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İHH, İdlib'de "Yaşam Evleri" projesiyle briket evler inşa edecek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki iş savaş nedeniyle İdlib'e göç eden Suriyelileri daha iyi imkanlara kavuşturmak amacıyla "Yaşam Evleri projesi kapsamında 2 Oda 1 Umut" sloganıyla 40 metrekarelik briket evler inşa edecek.

İHH, İdlib'de
AA

​​​​​​​İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki savaş, vahim bir insani krize sebep olurken, 6,6 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. Savaştan kurtulanlar çadırlarda ya da metruk binalarda yaşamını devam ettirmeye çalışıyor.

Çadır kentlerde yaşayan 1,5 milyon kişinin yüzde 80'ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. 2019 yılında savaş nedeniyle hareketlenen mülteci göçü sonrasında 10 binlerce insan İdlib'e göç etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı da gelen yeni göç dalgasıyla evsiz ve yurtsuz kalan mülteciler için bölgede yeni bir dönüşüme neden olacak briket evler projesini başlattı. "Mazluma Çatı Ol" sloganıyla başlatılan 20 bin briket ev hedefine hayırseverlerin yoğun ilgisiyle ulaşıldı ve 20 bin 676 briket ev bağışı alındı.

Bu evlerin 14 bini 40 farklı bölgede inşa edildi, 7 bin 264'ü de ailelere teslim edildi. Bugüne kadar teslim edilen evler, 30 bin 287 kişiyi çadır ortamından çıkararak sırtlarını güvenle yaslayabilecekleri yeni bir hayata taşıdı. Geriye kalan 6 bin 676 briket evin de en kısa sürede ailelere teslim edilmesi planlanıyor.

- İlk etapta 1000 Yaşam Evi inşa edilecek

10 yılı aşkın süredir Suriye'deki krize kalıcı çözümler bulabilmek için çalışmalarını sürdüren İHH, acil çözüm olarak kurduğu önceki briket evler projesini yenilemeye ve geliştirmeye başladı.

Yeni projeyle içerisinde tuvaleti, mutfağı, avlusu, temiz su ve elektrik tesisatı, kanalizasyonu ve su deposu bulunan, kapı ve pencereleri demirli, beton çatılı Yaşam Evleri inşa edilecek. 40 metrekare büyüklüğe sahip 1+1 olarak inşa edilecek yeni evlerin 10 metrekaresi ise bahçeye ayrılacak.

"2 Oda 1 Umut" sloganıyla inşa edilecek yeni Yaşam Evleri, İdlib kırsallarına göç ederek kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşmüş mazlum ve mağdur insanların, mevsim ve çadırların olumsuz şartlarından kurtarılabilmeleri için ilk etapta 1000 adet yapılacak.

Çoğu yetim, engelli, yaşlı ve kadınlardan oluşan ihtiyaç sahipleri için inşa edilecek ve maliyeti 12 bin 500 lira olan Yaşam Evleri projesine destek vermek isteyen hayırseverler, "EV" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 5 lira, daha fazla bağış yapmak isteyenler ise vakfın banka hesap numaralarına ya da online olarak "YAŞAM EVİ" koduyla katkıda bulunabilecek.

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