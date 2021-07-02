İHKİB okullarının mezun ettiği gençler hazır giyim sektörüne taze kan oldu

AA

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) Türk hazır giyim endüstrisine eğitimli iş gücü kazandırmak için 26 yıldır desteklediği meslek liselerinde mezuniyet sevinci yaşandı.

İHKİB açıklamasına göre, altı liseden 605 mezun adına dereceye giren öğrencilere diplomaları ve ödülleri İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın da katıldığı törenle verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle de İHKİB başta olmak üzere ihracat ailesinin eğitime verdiği desteğin altını çizdi.

Gülle, sektöre ve ülkeye nitelikli iş gücü kazandırmak için eğitime yapılan katkının arkasında ihracatçının emeği ve alın terinin olduğunu hatırlatarak, “Gençler, sizlerden tek isteğimiz ve beklentimiz yaptığınız işi, sektörünüzü, ülkenizi sevmeniz ve Türkiye’ye hizmet etmeniz.” İfadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise konuşmasında ihracatçı ailesinin mesleki eğitime katkısının ve çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı’na da ilham verdiğini söyledi.

Yazıcı, mesleki eğitimde devlet özel sektör iş birliğinin önemine işaret ederek, “Biz mesleki eğitim alan gençleri sektör için hazırlıyoruz. Dolayısıyla bu konuda sektörlerin kararlara katılımını ve eğitim programlarının hazırlanma sürecinde rol almalarını önemsiyoruz.” açıklamasını yaptı.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, pandemi sürecinin hemen her alanda olduğu gibi moda endüstrisinde de temel dinamikleri değiştirdiğine dikkat çekti.

Gültepe, dijitalleşmenin bir zorunluluk haline geldiği yeni dönemin itici güçlerini tasarım odaklı, inovatif, markalı ve sürdürülebilir üretimin oluşturacağını ifade ederek, “İHKİB olarak önümüze koyduğumuz 33 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmenin yolu da katma değerli üretimi artırmaktan geçiyor. Katma değerli üretim için öncelikle donanımlı, vizyoner bir iş gücü gerekiyor. Biz bu gerçekten hareketle 1995’ten bu yana eğitime yatırım yapıyoruz. Sektöre kazandırdığımız eğitimli ve donanımlı bu gençlerimizin de itici gücüyle ülkemizi küresel moda liginde ilk üçe taşıyacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

İHKİB Eğitim Çalışma Grubu Başkanı İlker Karataş ise hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olarak eğitim konusunda imkânlar dahilinde üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Karataş, “Öğrencilerin okul çağında sektörle tanışmalarına büyük önem veriyoruz. Sektöre yıllarını adayan duayen isimleri, deneyimlerini aktarmaları için öğrencilerle bir araya getiriyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından toplam 605 mezun adına pandemi nedeniyle sadece okullarında ilk üçe giren öğrencilere diplomaları ve para ödülleri verildi.