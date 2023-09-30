Ihlara Vadisi'ndeki bitki ve hayvan türleri kayıt altına alınıyor

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Ihlara Vadisi Özel Koruma Bölgesi 118,13 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Çalışmalarımızı bu alanın tümünde gerçekleştirdik. Botanik alanında gerek tohumlu gerekse de tohumsuz bitkilerle ilgili veriler topladık.

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Bu kapsamda bitkilerin fotoğraflarını çektik, koordinatlarını kaydettik. Bitki popülasyonlarının tehlike ya da tehdit içerip içermediği, eğer varsa bunları koruma yönünde kayıtlarımızı aldık."