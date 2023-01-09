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İhtiyaç sahiplerine müjdeli haber! Hesaplara 4 bin 125 TL yatacak!

Yeni yılın gelmesiyle birlikte hem asgari ücretliye hem de memura, emekliye yapılan yardım ödeneklerinin tutarları netlik kazandı. Yapılan zamlarla birlikte ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödeneklerinin miktarları da yükseldi.

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  • İhtiyaç sahiplerine müjdeli haber! Hesaplara 4 bin 125 TL yatacak!

    Yeni yılla birlikte en düşük emekli maaşına yüzde 57'yi aşan zam asgari ücrete yüzde 54 oranında zam, memur ve emekli maaşlarına ise yüzde 30'luk zam yapıldı. Maaşların artmasıyla, ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödeneklerinde de bir artış uygulandı. 
  • İhtiyaç sahiplerine müjdeli haber! Hesaplara 4 bin 125 TL yatacak!

    YÜZDE 57'LİK ZAM!

    3.500 TL olarak verilen en düşük emekli maaşı 2023 yılı için 5.500 TL oldu. Böylece en düşük emekli maaşına yapılan yüzde 57'lik oran, yüzde 54 olan zamlı asgari ücreti geçti.
  • İhtiyaç sahiplerine müjdeli haber! Hesaplara 4 bin 125 TL yatacak!

    4 BİN 125 TL HESAPLARA YATACAK!

    Dul ve yetim aylıklarında da yeni bir düzenlemeye gidildi. Gelen zamlardan sonra dul ve yetim aylıklarına da artış uygulandı. 5 bin 500 TL'lik taban maaşa göre dul ve yetim aylığının yeni rakamları değişti.
  • İhtiyaç sahiplerine müjdeli haber! Hesaplara 4 bin 125 TL yatacak!

    Buna göre, yüzde 75 maaş alanlar 4.125 TL, yüzde 50 maaş alanlar 2.750 TL, yüzde 25 maaş alanlar 1.375 TL maaş alacak.
  • İhtiyaç sahiplerine müjdeli haber! Hesaplara 4 bin 125 TL yatacak!

    Eşinden yüzde 75 oranında 3000 TL maaş alan kişinin maaşına yüzde 30'luk zam yapılacak ve  bu kapsamda maaş 3.900 TL olacak. Ancak bu maaş, yüzde 75 oranına göre belirlenen taban maaşın altında kalması seyyanen artış olacak ve maaş 4.125 TL olacak.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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