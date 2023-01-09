İhtiyaç sahiplerine müjdeli haber! Hesaplara 4 bin 125 TL yatacak!

YÜZDE 57'LİK ZAM!

3.500 TL olarak verilen en düşük emekli maaşı 2023 yılı için 5.500 TL oldu. Böylece en düşük emekli maaşına yapılan yüzde 57'lik oran, yüzde 54 olan zamlı asgari ücreti geçti.